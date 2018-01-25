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Экономика
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Технологии
Apple выпустит обновление iOS, в котором можно будет отключить замедление работы смартфонов
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    Apple выпустит обновление iOS, в котором можно будет отключить замедление работы смартфонов

    3:01  25 Января 2018
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    Apple выпустит обновление iOS, в котором можно будет отключить замедление работы смартфонов

    Вашингтон, 25 января. Пресс-служба корпорации Apple сообщила, что весной текущего года выйдет обновление для операционной системы iOS, в котором можно будет отключить замедление работы смартфонов.

    Сообщается, сто выход обновления запланирован на март 2018 года.

    В заявлении компании говорится, что установившие обновление пользователи смогут увидеть, включена ли функция управления питанием, которая в динамическом режиме управляет производительностью смартфона.

    Помимо этого, система будет уведомлять пользователя о снижении производительности смартфона.

    Ранее Газета.ру сообщала об участии россиян в так называемом «batterygate» — скандале, связанном с продукцией Apple. В конце декабря стало известно, что компания в одностороннем порядке решила замедлять процессоры на старых моделях iPhone, руководствуясь желанием продлить срок службы аккумуляторов.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #apple #операционная система
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