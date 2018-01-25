Apple выпустит обновление iOS, в котором можно будет отключить замедление работы смартфонов

Вашингтон, 25 января. Пресс-служба корпорации Apple сообщила, что весной текущего года выйдет обновление для операционной системы iOS, в котором можно будет отключить замедление работы смартфонов.

Сообщается, сто выход обновления запланирован на март 2018 года.

В заявлении компании говорится, что установившие обновление пользователи смогут увидеть, включена ли функция управления питанием, которая в динамическом режиме управляет производительностью смартфона.

Помимо этого, система будет уведомлять пользователя о снижении производительности смартфона.

Ранее Газета.ру сообщала об участии россиян в так называемом «batterygate» — скандале, связанном с продукцией Apple. В конце декабря стало известно, что компания в одностороннем порядке решила замедлять процессоры на старых моделях iPhone, руководствуясь желанием продлить срок службы аккумуляторов.