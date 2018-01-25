Поддержка исламского образования в РФ через крупные госвузы сохранится – Путин

Москва, 25 января. Правительство России намерено продолжать поддержу исламского образования в России через крупные государственные вузы. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.

«Мы, безусловно, будем поддерживать дальше (исламское образование, прим. ФАН)... мы будем продолжать поддержку через крупные государственные вузы», - сказал президент.

По мнению президента, духовное мусульманское образование играет важную роль среди молодежи, в чьей среде зачастую бывает много проблем и деструктивных идей. Путин отметил, что даже с деструктивными идеями можно бороться с помощью других идей, пишет «Газета.ru».