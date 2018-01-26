Фармацевтика в Сирии: как Дамаск возрождает отрасль

Дамаск, 26 января. Рожденная в 60-х сирийская фармацевтика переживает глубокий кризис, но Дамаск предпринимает меры для ее возрождения. Владелец аптеки в городе Скальбия Самер Вассуф рассказал Федеральному агентству новостей о фармацевтическом бизнесе в Сирии.

Фармацевтическая промышленность Сирии до конфликта 2011 года являлась одной из самых высокоразвитых на Ближнем Востоке. Сирийские власти ввели госконтроль цен и качества производимой продукции, им удалось на 85% обеспечить потребности внутреннего рынка ( 1,5% мирового рынка лекарственных препаратов). Из 328 заводов стран Лиги арабских государства 19% находились в Сирии. По данным AUPAM (Арабский союз производителей лекарств и медпрепаратов — прим. авт.), в предвоенный период (2011 год) объем производства фармацевтической промышленности составлял 1170,0 млн.долларов.

По словам владельца аптеки в городе Скальбия Самера Вассуфа, несмотря на годы кровопролития, утечки за рубеж высококлассных специалистов, у сирийской фармацевтики есть будущее. Оно складывается из желания сирийцев жить и работать в своей стране, выходить из кризиса сообща, в том числе благодаря поддержке России.

«В фармацевтике я с 2000-го года. Начинал с аптечного пункта в деревне неподалеку от Скальбии, в провинции Хама. В Сирии положено отработать два года по распределению, а потом можно начать свой бизнес в любой точке страны, — пояснил он. — Не могу сказать, что до конфликта фармацевтика была очень продвинутой, но на внутреннем рынке присутствовали все лекарства. Некоторые препараты стали дефицитными с 2011 года. К примеру, не хватало и по-прежнему не хватает гормональных препаратов, лекарств для лечения онкологических заболеваний. На подконтрольных боевикам территориях перестали работать заводы, а из других районов было трудно доставить лекарства. Но сейчас фармацевтическая отрасль восстанавливается, запускаются заводы. Работают государственные медпункты».

Советскими темпами, трехлетками-пятилетками, сирийская фармацевтика будет восстановлена. Только в мае и в июле 2017 года заработали несколько фармацевтических предприятий в Алеппо. Затем в сентябре того же года в пригороде Дамаска запустили крупнейший завод страны по производству лекарств и препаратов. При этом сирийские власти стараются реализовать соцпрограмму по медицинской защите населения — покрыть дефицит лекарств против рака за счет импорта. По словам Самера Вассуфа, больным выдают лекарства бесплатно. Однако медикаментов пока все равно не хватает.

Исторически сирийская фармацевтика возникла в 60-х годах прошлого века на базе двух государственных предприятий — «Тамико» и «Димас». Они поставляли доступные лекарства высокого качества. Затем производственные мощности появились в трех городах: Алеппо, Дамаске и Хомсе. К 2010 году число производимых лекарственных препаратов достигло 6895 позиций. Сирийские власти не только экспортировали свою продукцию в 67 стран мира, но и оказывали существенную помощь населению. Однако на современном этапе Сирии приходится импортировать даже детское питание — каши и молочные смеси из Кореи, Польши, Ирана.

«Поскольку у нас все больше укрепляются связи с Россией, то многие заинтересованы в импорте российских лекарств. Нужно изучить ваш рынок, ознакомиться с ценовой политикой. Сирийские фармацевты открыты для предложений», — говорит Самер Вассуф.

Он добавляет, что сейчас чаще всего покупают обезболивающие. Из рецептурных препаратов - сердечные, от давления. Антибиотики всегда в ходу, детские сиропы от кашля, в меньшей степени антивирусные.

«В Скальбии порядка 40 аптек, есть конкуренция, но не ценовая. Минздрав Сирии регулирует ценовую политику: мы не имеем права ни повышать, ни понижать цену», — продолжает владелец аптеки.

По его словам, работать в розницу не совсем выгодно. Главной проблемой остается транспорт: приходится переплачивать, чтобы лекарства доставили вовремя. До конфликта заводы-производители делали для аптек хорошие скидки, бонусы. Сейчас такой практики нет, поэтому у оптовиков бизнес налажен лучше. Дамаск, несмотря на некоторую децентрализацию власти, продолжает регуляцию на фармацевтическом рынке, в том числе с помощью профсоюзных организаций и налоговых органов.

«В каждом населенном пункте создан профсоюз фармацевтов. Ежегодно мы платим порядка 40 тысяч лир, эти деньги идут в фонд занятости, в фонд на случай смерти члена профсоюза. Налоговая ставка зависит от размера аптечной сети, выдает ли аптека лекарства по медицинской страховке (некоторые аптеки подписали соглашения со страховыми компаниями). Таким образом налог может составлять от 10 до 12%, в денежном выражении — от 20 до 60 тысяч сирийских лир в год. Могу сказать, что этот налог необременительный для аптек», — считает Самер Васууф.

Нельзя не упомянуть, что для сирийской фармацевтики всегда была характерна жесткая регламентация деятельности участников рынка. Лекарства и медпрепараты изготавливали в соответствии с международными стандартами качества (GMP, GLP, GPP). Большое внимание уделялось эффективности управленческих систем и экологической безопасности. Так, 54 из 62 заводов имели сертификаты ISO серии 9001 «Системы менеджмента качества», 79% производств были сертифицированы по стандартам ISO серии 14001 «Системы экологического менеджмента».

P.S. Вместо лирического отступления.

«Первый раз я оказался в Москве в 1989 году, ни слова не говорил по-русски. Потом поехал на Украину, после подготовительного года в Виннице я уже неплохо ориентировался в языке. А в 1995 году окончил Харьковскую фармацевтическую академию и решил начать собственный бизнес», — поделился Самер Васууф.

Сирийцы средних лет и люди старшего поколения ностальгируют по Союзу. Многие говорят по-русски, учились в советских вузах и вернулись в Сирию с русскими женами и сознанием советских людей.