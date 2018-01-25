Путин подчеркнул важность развития российской исламской богословской школы

Уфа, 25 января. Развитие российской исламской богословской школы является важным условием для подготовки смены действующим муфтиям в России. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с муфтиями в Уфе.

Он напомнил, что в 2013 году аналогичная встреча уже проходила в Уфе, и на ней обсуждался традиционный ислам как важнейшая часть российского культурного кода. По мнению Путина, мусульманская умма является «очень важной частью российского многонационального народа».

«И мы тогда еще говорили о необходимости возрождения богословского исламского образования в России», – напомнил Путин на встрече с муфтиями.

По словам президента, возраст действующих муфтиев заставляет задуматься о подготовке смены для них. Путин подчеркнул, что она должна создаваться на собственной национальной базе, пишет «Газета.ru».

Напомним, что ранее муфтий крымских мусульман Эмирали Аблаев поддержал кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина, который в марте будет баллотироваться на четвертый срок.

Владимир Путин. Биография