18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Эксперты рассказали о падении индекса «Кофе с молоком» в РФ
Весь мир
Трамп пообещал дать показания спецпрокурору по РФ под присягой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп пообещал дать показания спецпрокурору по РФ под присягой

    2:36  25 Января 2018
    34

    Трамп пообещал дать показания спецпрокурору по РФ под присягой

    Вашингтон, 25 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что даст показания специальному прокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование по поводу приписываемого России вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

    По словам американского главы, он «с нетерпением ожидает» проведения беседы с Мюллером.

    «Я бы сделал это под присягой», — подчеркнул он.

    Ранее Газета.ру сообщала, что генпрокурор США Джефф Сешнс был допрошен в ходе расследования о российском вмешательстве в выборы США.

    Отмечалось также, что команда спецпрокурора расследования «дела о России» Роберта Мюллера продолжит работу, несмотря на приостановление финансирования федеральные ведомства.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дональд трамп #спецпрокурор по россии
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      МИД РФ рассказал об ответе на введение США новых санкций

      4:28 25 Января 2018 49
      Читать
      3:25
      Сегодня

      Путин дал высокую оценку международной деятельности российских мусульман
      0:17
      Сегодня

      Более двух тысяч беженцев покинули Африн и направились в сторону Алеппо – МО РФ
      20:08
      Вчера

      «Унижать цели не было»: глава МОК объяснил недопуск российских атлетов на Олимпиаду
      18:25
      Вчера

      Грудинин судился из-за знака КПРФ в 2016 году
      16:53
      Вчера

      Разгромить ИГ в Сирии удалось благодаря ВКС РФ — Лавров

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 6420

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      4953

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      20759

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39545

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4785
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      В МИД РФ назвали пропагандисткой атакой заявления США о якобы причастности РФ к химатаке в Сирии

      В МИД РФ назвали пропагандисткой атакой заявления США о якобы причастности РФ к химатаке в Сирии

      23:40   24 Января 2018
      494
      Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения до 2027 года

      Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения до 2027 года

      20:38   24 Января 2018
      438
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

      17:54   24 Января 2018
      6091
      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      12:34   24 Января 2018
      4649