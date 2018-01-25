Трамп пообещал дать показания спецпрокурору по РФ под присягой

Вашингтон, 25 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что даст показания специальному прокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование по поводу приписываемого России вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

По словам американского главы, он «с нетерпением ожидает» проведения беседы с Мюллером.

«Я бы сделал это под присягой», — подчеркнул он.

Ранее Газета.ру сообщала, что генпрокурор США Джефф Сешнс был допрошен в ходе расследования о российском вмешательстве в выборы США.

Отмечалось также, что команда спецпрокурора расследования «дела о России» Роберта Мюллера продолжит работу, несмотря на приостановление финансирования федеральные ведомства.