США ведут пропагандистскую атаку против России – МИД РФ

Москва, 25 января. Американская сторона предприняла массированную пропагандистскую атаку, имея целью очернить Россию в глазах мирового сообщества. С таким заявлением выступила пресс-служба МИД РФ.

По словам российского внешнеполитического ведомства, «ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес» как России, так и Сирии, попытавшись возложить ответственность за инциденты с применением химического оружия в Сирии на Москву и Дамаск.

«По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии», — приводит RT сообщение МИД.

Напомним, что 23 января Россия созвала заседание Совбеза ООН, в ходе которого предложила учредить Независимый механизм ООН по расследованию инцидентов с применением химического оружия в Сирии сроком на год. Однако США выступили против рационального предложения российской стороны.