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МИД РФ рассказал об ответе на введение США новых санкций
Политика
США ведут пропагандистскую атаку против России – МИД РФ
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    США ведут пропагандистскую атаку против России – МИД РФ

    2:30  25 Января 2018
    124

    США ведут пропагандистскую атаку против России – МИД РФ

    Москва, 25 января. Американская сторона предприняла массированную пропагандистскую атаку, имея целью очернить Россию в глазах мирового сообщества. С таким заявлением выступила пресс-служба МИД РФ.

    По словам российского внешнеполитического ведомства, «ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес» как России, так и Сирии, попытавшись возложить ответственность за инциденты с применением химического оружия в Сирии на Москву и Дамаск.

    «По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии», — приводит RT сообщение МИД.

    Напомним, что 23 января Россия созвала заседание Совбеза ООН, в ходе которого предложила учредить Независимый механизм ООН по расследованию инцидентов с применением химического оружия в Сирии сроком на год. Однако США выступили против рационального предложения российской стороны.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сша #сирия #мид рф #химоружие
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