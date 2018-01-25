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Экономика
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Общество
Путин: Сотрудничество со светскими вузами выводит исламское образование на новый уровень
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    Путин: Сотрудничество со светскими вузами выводит исламское образование на новый уровень

    2:01  25 Января 2018
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    Путин: Сотрудничество со светскими вузами выводит исламское образование на новый уровень

    Казань, 25 января. Сотрудничество светских вузов с исламскими образовательными учреждениями в рамках совместных программ выводит мусульманское образование на новый уровень и делает его фундаментальным, заявил президент России Владимир Путин.

    На встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии в Казани президент отметил, что «практика взаимодействия с крупными федеральными вузами очень важна». 

    «Сотрудничество с крупным учебным заведением, с научным центром придает совершенно другую окраску и уровень религиозному образованию, особенно на этапе становления, делает его фундаментальным», — цитирует слова Путина РИА Новости.

    Владимир Путин. Биография.

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    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #ислам #казань
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