Путин: Сотрудничество со светскими вузами выводит исламское образование на новый уровень

Казань, 25 января. Сотрудничество светских вузов с исламскими образовательными учреждениями в рамках совместных программ выводит мусульманское образование на новый уровень и делает его фундаментальным, заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии в Казани президент отметил, что «практика взаимодействия с крупными федеральными вузами очень важна».

«Сотрудничество с крупным учебным заведением, с научным центром придает совершенно другую окраску и уровень религиозному образованию, особенно на этапе становления, делает его фундаментальным», — цитирует слова Путина РИА Новости.

Владимир Путин. Биография.