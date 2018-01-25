«Команда Путина» в четверг проведет масштабные турниры студенческих игр «Кубок лидера»

Москва, 25 января. Масштабные турниры студенческих игр «Кубок лидера», организованные Putin Team, начнутся в этот четверг 25 января в различных регионах России. В организации мероприятий приняли участие также студенческие штабы сторонников президента РФ в разных регионах страны.

Мероприятия приурочены ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января. Самые масштабные турниры будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Саратове, Ярославле, Новосибирске, Екатеринбурге, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Красноярске, Перми, Челябинске, Ульяновске и Краснодаре

Тремя главными номинациями станут основной спорт, киберспорт и творческие баттлы. Студенческие штабы каждого региона смогут выбрать формат проведения «Кубка лидера» в соответствии с существующими запросами в молодежной среде.

Напомним, как самовыдвиженцу Путину необходимо было собрать не менее 300 тысяч подписей по всей стране. Команда российского лидера перевыполнила этот план более чем в пять раз.

Сбор подписей в поддержку Путина стартовал 5 января. В разных регионах России граждане выстраивались в очереди к точкам, где можно было поставить подпись в поддержку действующего президента.