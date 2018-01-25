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«Команда Путина» в четверг проведет масштабные турниры студенческих игр «Кубок лидера»
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    «Команда Путина» в четверг проведет масштабные турниры студенческих игр «Кубок лидера»

    1:57  25 Января 2018
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    «Команда Путина» в четверг проведет масштабные турниры студенческих игр «Кубок лидера»

    Москва, 25 января. Масштабные турниры студенческих игр «Кубок лидера», организованные Putin Team, начнутся в этот четверг 25 января в различных регионах России. В организации мероприятий приняли участие также студенческие штабы сторонников президента РФ в разных регионах страны.

    Мероприятия приурочены ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января. Самые масштабные турниры будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Саратове, Ярославле, Новосибирске, Екатеринбурге, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Красноярске, Перми, Челябинске, Ульяновске и Краснодаре

    Тремя главными номинациями станут основной спорт, киберспорт и творческие баттлы. Студенческие штабы каждого региона смогут выбрать формат проведения «Кубка лидера» в соответствии с существующими запросами в молодежной среде.

    Напомним, как самовыдвиженцу Путину необходимо было собрать не менее 300 тысяч подписей по всей стране. Команда российского лидера перевыполнила этот план более чем в пять раз. 

    Сбор подписей в поддержку Путина стартовал 5 января. В разных регионах России граждане выстраивались в очереди к точкам, где можно было поставить подпись в поддержку действующего президента.

     

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    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #игры #студенты #выборы-2018 #putin team #команда путина
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