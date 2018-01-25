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Выборы-2018: на железнодорожном вокзале в Сочи откроется пункт приема заявлений избирателей
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    Выборы-2018: на железнодорожном вокзале в Сочи откроется пункт приема заявлений избирателей

    2:12  25 Января 2018
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    Выборы-2018: на железнодорожном вокзале в Сочи откроется пункт приема заявлений избирателей

    Сочи, 25 января. Председатель муниципальной избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачева сообщила, что на железнодорожном вокзале курорта Роза Хутор будет открыт пункт приема заявлений избирателей для голосования по месту нахождения.

    Сообщается, что пункт будет работать с 31 января по 12 марта, и позволит проголосовать отдыхающим на горнолыжном курорте.

    «Это позволяет проголосовать избирателю в независимости к привязке к своему избирательному участку, где он включен», — пояснила Ткачева РИА Новости.

    Ранее Газета.ру сообщала, что пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов, заявил, что в поддержку выдвижения главы государства на президентские выборы 2018 года собрано более 1,6 млн подписей. Напомним, что Владимир Путин принимает участие в выборах президента как самовыдвиженец.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
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    #путин #сочи #выборы-2018
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