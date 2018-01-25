Автора блокбастера «Тайна трех государей» не пустили в Молдавию 

Москва, 25 января. Дмитрия Миропольского, прославившегося после публикации романа «Тайна трех государей», не пустили в Молдавию, где должна была состояться творческая встреча с читателями.

Как сообщает «Комсомольская правда», Миропольский прилетел в Кишинев в среду на творческую встречу с читателями по приглашению Международного медиа-клуба «Формат-А3» и общественной организации «Диалогум». Однако дальше пограничного контроля его не пропустили.

Как уточнила председатель «Диалогум» Ирина Иванченко, у писателя на руках были все необходимые документы, подтверждающие цель его визита, в том числе, приглашение и гостиничная бронь. Однако на погранконтроле «ему заявили, что он не смог подтвердить цель своего визита».

«Я отправился сюда не как представитель какой-то политической силы, а как автор, чтобы пообщаться с русскоязычными читателями», - рассказал Миропольский.

При этом он отметил, что все сотрудники аэропорта были с ним предельно вежливыми, однако дальше погранконтроля не пропустили.

Миропольский стал известен после того, как опубликовал исторический роман «Тайна трех государей». Он также является сценаристом ряда успешных проектов, среди которых сериал «Гостиница «Россия», фильмы «Суженый-ряженый», «1814».

Отметим, в октябре прошлого года после встречи с президентом России Владимиром Путиным президент Молдавии Игорь Додон пообещал, что не будет подписывать антироссийские законы.