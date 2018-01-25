Путин отметил важность сотрудничества светских и исламских образовательных учреждений

Казань, 25 января. Сотрудничество светских вузов и исламских образовательных учреждений позволяет вывести мусульманское образование на новый уровень, сделав его фундаментальным. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.

«Сама по себе практика взаимодействия с крупными федеральными вузами очень важна, особенно на данном этапе развития религиозного образования. Сотрудничество с крупным учебным заведением, с научным центром придает совершенно другую окраску и уровень религиозному образованию, особенно на этапе становления, делает его фундаментальным», – сказал Путин.

Выступая на встрече, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, попросил Путин уменьшить число светских-вузов партнеров, поддерживающих систему исламского образования, пишет «Газета.ru». По его словам, слишком большое количество таких партнеров приводит к нецелевому перерасходу средств. Путин пообещал детально разобраться в этом вопросе.