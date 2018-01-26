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Сатановский о палестино-израильском кризисе: Эта история началась задолго до Трампа
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    Сатановский о палестино-израильском кризисе: Эта история началась задолго до Трампа

    11:49  26 Января 2018  /обновлено: 12:00  26 Января 2018
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    Сатановский о палестино-израильском кризисе: Эта история началась задолго до Трампа

    Москва, 26 января. Вашингтон отказался перечислить Палестине 45 млн долларов в качестве продовольственной помощи, о которой велась речь в рамках совещания Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинцам и организации работ (БАПОР) в декабре 2017 года.

    Данный шаг на фоне угроз Дональда Трампа прекратить финансирование Палестинской автономии не стал неожиданностью. Ранее Госдепартамент США сообщил об удержании 60 млн долларов из 125 миллионов, обещанных БАПОР на нужды палестинского образования и здравоохранения.

    Весь мир смотрит очередной эпизод сериала, как 45-й президент США пытается удержаться у власти. Сенаторы и конгрессмены, явно не симпатизирующие Трампу, продолжают расшатывать его позиции. За год президентства Трамп совершил ряд резких шагов, вероятно, продиктованных желанием повысить рейтинг. В итоге США вышли из Парижского соглашения по климату, торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, ЮНЕСКО, затем Вашингтон начал давление на Европу, требуя выплат на содержание НАТО. Однако положительного фидбэка действия Трампа, похоже, не нашли.

    Сатановский о палестино-израильском кризисе: Эта история началась задолго до Трампа

    Позже американский лидер перешел к дипломатии, продемонстрировав «политическую волю», и вывел израильско-палестинский конфликт на новый виток напряженности. Достаточно напомнить, что в феврале 2017 года Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху встретились в Вашингтоне. Представитель Иерусалима указал на то, что Израиль должен полностью контролировать безопасность на Западном берегу Иордана. Нетаньяху также потребовал, чтобы Палестинская автономия признала израильское государство. Сам же Трамп отметил, что мирный договор могут заключить только Рамалла (административный центр Палестинской автономии — прим. авт) и Иерусалим, а не представители третьей стороны. Американский президент обратил внимание на то, что принцип «двух государств» не является единственным вариантом урегулирования конфликта.

    Сатановский о палестино-израильском кризисе: Эта история началась задолго до Трампа

    Встреча Трампа и Нетаньяху дала свои плоды — уже в марте израильские власти объявили, что начнут строительство нового поселения на Западном берегу реки Иордан. Известно, что порядка 500 тысяч израильтян живут в 140 поселениях, которые были построены за время израильской оккупации Западного берега и Восточного Иерусалима. Эти территории были заняты Израилем во время Шестидневной войны 1967 года.

    Ситуация обострилась 6 декабря 2017 года, когда Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Это привело к многотысячным акциям протеста в самом Иерусалиме, в Палестине, во Франции, Малайзии, в ряде арабских государств. Митинги сопровождались антиамериканскими лозунгами и публичным сжиганием флага США. Лидеры многих стран и влиятельные политики — от главы МИД Великобритании Бориса Джонсона до Папы Римского осудили этот шаг. Действующий союзник Вашингтона Эр-Рияд назвал заявление Дональда Трампа «вопиющей провокацией против мусульман».

    Сатановский о палестино-израильском кризисе: Эта история началась задолго до Трампа

    Линия американского лидера в израильско-палестинском вопросе объясняется стремлением набрать политические очки. Такого мнения придерживается востоковед, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

    «У Трампа нет антиисламской повестки, все делается ради хорошего пиара. Почему бы ему не проявить себя ярко? К тому же, президент США не выбирает ничью сторону, он играет за свою команду ради привлечения электората», — прокомментировал он.

    По словам Сатановского, в контексте истории палестино-израильский вопрос определенный, поскольку Израиль существовал еще с библейских времен, а о Палестине и США объективно нет никаких упоминаний.

    «Давайте смотреть на проблему с исторической точки зрения, — призвал востоковед. —  Вспомним Арабо-Израильскую войну 1947–1949 годов, в ходе которой в мае 1948 года Израиль провозгласил независимость на основании резолюции ООН по разделу Палестины (документ от 1947 года предусматривал создание двух неназванных государств — еврейского и арабского — прим. авт.) Далее всем известная Шестидневная война 1967 года, при которой ВВС Израиля разгромили авиацию арабской коалиции — Египта, Сирии, Иордании, Ирака».

    Сатановский о палестино-израильском кризисе: Эта история началась задолго до Трампа

    Благодаря блиц-кригу Шестидневной войны Израиль отбил у Сирии Голанские высоты, у Египта — Синайский полуостров, Сектор Газа, у Иордании — Западный берег Иордана (впоследствии израильские границы менялись — прим. авт.). Сатановский подчеркнул, что «эта история началась задолго до Трампа», поэтому его политическое лавирование не играет большой роли, а «арабские страны используют малейший повод, чтобы поднять шум вокруг ущемления прав мусульман».

    «Это делается для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, сместить вектор напряжения. Так что Израиль с Иерусалимом или любая другая тема им только на руку. Что касается позиции Трампа — посыл американского лидера провокативный, истеричный. Но на фоне всего происходящего хоронится последняя надежда палестинцев на суверенное государство», — считает эксперт.

    Сатановский о палестино-израильском кризисе: Эта история началась задолго до Трампа

    Несмотря на требование Дональда Трампа о принципе «двух государств», власти Палестины отказываются признать Израиль. По данным Washington Post, Рамалла настаивает на ответных шагах со стороны Иерусалима. После январского совещания Центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП, основана в 1964 году) Рамалла выдвинула условия: признать Палестину в границах 1967 года, отменить аннексию Восточного Иерусалима и прекратить колонизацию. Кроме того, палестинский лидер Махмуд Аббас обратился к России с просьбой о недопущении создания посольства США в Иерусалиме. По мнению Евгения Сатановского, Палестина привыкла «взывать к помощи сначала советских, а потом и российских дипломатов».

    «Для палестинской верхушки дипломатические усилия третьей стороны — как чемодан без ручки. Палестина торгует дипломатическим потенциалом. Эти клептократы за десятилетия упустили столько возможностей получить суверенное государство. Они полагают, что могут использовать российских дипломатов, чтобы выторговать лучшие условия в противостоянии с Израилем», — резюмировал востоковед.

    Сатановский о палестино-израильском кризисе: Эта история началась задолго до Трампа

    Однако призывы к мирному урегулированию палестино-израильского кризиса остаются без ответа. Так, 19 января Палестина приняла решение о выходе ООП из соглашений Осло. Отметим, что именно на соглашении между бывшим премьером Израиля Ицхаком Рабином и экс-председателем ООП Ясиром Арафатом в 1993 году при участии 42 президента США Билла Клинтона строились отношения между Иерусалимом и Рамаллой.

    На переговорах под эгидой Норвегии Палестина отказалась от стремления к уничтожению Израиля и террористических методов, а израильские власти признали ООП в качестве переговорщика от Рамаллы. Надо сказать, что ни Израиль, ни Вашингтон не были готовы к выходу Палестины из соглашений Осло. Вернется ли Палестина к агрессивному отстаиванию своих прав и к борьбе с Израилем, либо разыграет выход из соглашений как козырную карту на возможных переговорах, покажет время.

    Сатановский о палестино-израильском кризисе: Эта история началась задолго до Трампа

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    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #израиль #протесты #палестина #сатановский #иерусалим #конфликт
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