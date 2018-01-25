Поклонская пообещала посадить Порошенко на скамью подсудимых

Москва, 25 января. Депутат Государственной думы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что президент Украины Петр Порошенко может даже пожевать галстук, но от скамьи подсудимых это его не спасет.

По ее мнению, действующая украинская власть должна сидеть за решеткой.

«Я даже боюсь подумать, какая судьба ждут Порошенко и его друзей компаньонов, но галстук не поможет. Наверно, война приносит Порошенко хорошую прибыль, те человеческие жертвы, которые увеличиваются каждый день», — отметила она.

Сообщается, что Поклонская направила обращение генеральному прокурору Украины Юрию Луценко. По ее словам, работники украинских правоохранительных органов не могут ни в каком объеме пользоваться правами и выполнять свой долг, говорится в материале Комсомольской правды.

«Они оказались политическими заложниками и любое несогласие с действующим режимом ведет к обвинению в сепаратизме по сфабрикованному делу или физической расправе со стороны профашистских и националистических формирований, финансируемых действующим руководством страны», — пояснила Поклонская.