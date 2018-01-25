Бывший глава СБУ рассказал, как Украина обеспечила «безопасность» США
Киев, 25 января. Бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко заявил, что никто так не способствовал укреплению безопасности США, как Украина.
По его словам, вклад Украины в безопасность США является одним самых значимых в мире, так как Украина отказалась от третьего в мире по величине ядерного потенциала.
«Мы отдали третий ядерный потенциал в мире, увеличив безопасность Соединенных Штатов так, как ни одна страна мира не увеличивала за всю историю существования США», — отметил он.
По словам Смешко, сейчас США не могут в полной мере помогать Украине из-за противоречий между Конгрессом и действующим президентом США Дональдом Трампом. При этом, бывший глава СБУ назвал лидера США «прагматиком, который хочет хороших отношений с Россией».