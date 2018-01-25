Врача сборной США по спортивной гимнастике приговорили к 175 годам за насилие над детьми

Вашингтон, 25 января. Врач Ларри Нассар из сборной по спортивной гимнастике США был признан виновным в совершении насилия над несовершеннолетними и приговорен к сроку от 40 до 175 лет заключения.

По данным суда, сексуальное насилие он совершал под видом медицинских процедур, о чем на суде рассказали его многочисленные жертвы. Изначально обвинения в домогательствах выдвинули семеро девушек. Позднее их стало гораздо больше. На вынесение приговора присутствовали 156 пострадавших.

Как сообщает «Телеканал 360», Нассар работал врачом в Мичиганском университете и со сборной США по спортивной гимнастике.

Отметим, что в прошлом году Нассар уже был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии.

Генеральный директор Национального олимпийского комитета США Скотт Блэкмун уже заявил, что НОК проведет собственное расследование дела Нассара. Как сообщает RT, чиновников интересуются, почему совершенные Нассаром преступления в течение долгого времени оставались незамеченными.