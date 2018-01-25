В Думе предлагают оставлять квартиры умерших детдомовцев их родственникам

Москва, 25 января. Российский сенатор Ирина Гехт предложила передавать родственникам жилье, полученное сиротами от государства, в случае их внезапной смерти.

Сообщается, что законопроект о передаче жилья по договору социального найма супругу или детям умершего будет внесен в Государственную думу до конца февраля.

«Сейчас, если смерть наступила по болезни или в результате несчастного случая, то до истечения пяти лет после получения квартиры она отходит снова государству», — цитирует Гехт «Парламентская газета».

Напомним, что согласно действующему законодательству, российские власти должны предоставлять жилье детям, оставшимся без родителей, по достижению ими совершеннолетия и до 23 лет, или, когда они станут полностью дееспособными.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому дети-сироты, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию.