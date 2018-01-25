Сирийская оппозиция пока не приняла решения об участии в нацконгрессе в Сочи – глава СКП

Дамаск, 25 января. Сирийская оппозиция пока еще не приняла решения об участии в национальном конгрессе в Сочи, который пройдет 29-30 января. Об этом заявил глава делегации оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Насер аль-Харири.

«Мы собираемся объявить в скором времени, поедем ли мы туда или нет. Мы еще окончательно не решили, потому что у нас еще нет четкой информации на этот счет. Развитие в следующие два дня покажет, сколько участников готовы вести реальные переговоры, и это то, что повлияет на наше решение», – заявил аль-Харири журналистам на брифинге.

Напомним, Конгресс национального диалога Сирии начнется в Сочи на следующей неделе, 29 января. Ожидается, что переговоры будут проходить в течение двух дней. Предполагается, что главным вопросом повестки Конгресса станет обсуждение работы над новой конституцией САР.

Инициатором проведения одного из главных переговорных мероприятиях по сирийской проблематике является президент России Владимир Путин.