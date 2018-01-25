Сирия: США хотят рассмотреть возможность создания с Турцией зоны безопасности

Вашингтон, 25 января. США хотят рассмотреть возможность создания с Турцией зоны безопасности в Сирии, сообщил представитель Госдепартамента США.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предложили Турции создать на севере Сирии 30-километровую зону безопасности, чтобы избежать столкновения турецких и американских военных.

Представитель Госдепартамента напомнил, что ранее Вашингтон призвал Анкару ограничить операцию в сирийском Африне, «проявить сдержанность и дать понять, можем ли мы работать с ними, чтобы создать такую зону безопасности, которая им может понадобиться».

По его словам, накануне в Париже госсекретарь Рекс Тиллерсон «затронул эту ситуацию» в беседе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В интервью РИА Новости дипломат уточнил, что Тиллерсон и Чавушоглу «не обсуждали какие-либо конкретные официальные предложения».

Анкара 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Операция под названием «Оливковая ветвь» фактически стала ответом на провокацию США, объявивших о возможности создания так называемых «сил обороны границы» из курдских отрядов. Как сообщала «Газета.ру», президент Турции Реджеп Эрдоган на пятый день военных действий заявил о возможности расширения границ операции до сирийского Манбиджа, подконтрольного силам международной коалиции.