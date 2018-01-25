Депутат ГД РФ прокомментировал идею о переэкзаменовке водителей при замене прав

Москва, 24 января. Депутат Госдумы РФ Олег Нилов прокомментировал предложение Союза автошкол о проведении повторного экзамена на знание ПДД для водителей при каждой замене прав.

По словам депутата, идея выглядит хорошей, но его смущают намерения ее инициаторов. Он не исключил, что они могут предлагать подобную инициативу лишь для того чтобы заработать денег.

Нилов подчеркнул, что все зависит от того, платной или бесплатной будет такая услуга.

«Почему бы тогда не попросить граждан пересдавать экзамены ЕГЭ? Где конец этого безобразия? Не нужно изобретать 401 способ отъёма денег по Остапу Бендеру», — приводит слова депутата RT.

Ранее Союз автошкол в своем письме в ГИБДД предложил обязать водителей, у которых заканчивается срок действия удостоверений, проходить переэкзаменовку на знание ПДД при замене документа.

Напомним, 31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении 10 тысяч сотрудников МВД. При этом сокращение коснулось только сотрудников ГИБДД.