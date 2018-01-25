Взрыв газа прогремел в жилом доме в Екатеринбурге

Екатеринбург, 25 января. Взрыв, по предварительным данным, газа прогремел в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, эвакуированы около 40 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, в настоящее время последствия взрыва в девятиэтажном доме на улице Пионеров в Екатеринбурге ликвидируют шесть единиц техники и 22 человека личного состава пожарных подразделений.

«По предварительной информации, произошел взрыв двух пятилитровых бытовых газовых баллонов, которые находились в одной из секций на восьмом этаже», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области.

Оказались повреждены перегородки трех квартир и входная группа одной из квартир. Помимо этого оборвался трос в лифте.

«С места взрыва были спасены 37 человек, из них шесть детей, люди пока размещены в помещении управляющей компании, находящейся в соседнем здании», — сообщили в МЧС РФ.

Сейчас вход в подъезд ограничен. Жителям разрешили зайти в свои квартиры за теплыми вещами и документами. В средней школе, расположенной неподалеку от места ЧП, развернут пункт временного размещения.

Информации о пострадавших не поступала.