Глава делегации сирийской оппозиции прокомментировал переговоры в Москве

Вена, 25 января. Россия выразила приверженность выполнению резолюции СБ ООН 2254, женевского коммюнике, заявил глава делегации оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Насер аль-Харири.

Аль-Харири на брифинге прокомментировал переговоры, прошедшие в Москве. По его словам, «Россия выразила приверженность выполнению резолюции в субботу ООН 2254, женевского коммюнике».

Как сообщалось ранее, в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров принял делегацию СКП. Стороны обсудили «необходимость скорейшего перехода к практическим шагам по политическому урегулированию сирийского кризиса».

В ходе переговоров российская сторона пригласила СКП во главе с аль-Харири принять участие в работе Конгресса нацдиалога Сирии 29-30 января в Сочи.

Напомним, во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможную встречу Владимира Путина с участниками Конгресса национального диалога Сирии в РФ. Ранее Путин обсудил подготовку к мероприятию с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.