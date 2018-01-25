Более двух тысяч беженцев покинули Африн и направились в сторону Алеппо – МО РФ

Москва, 24 января. Более двух тысяч беженцев покинули город Африн на севере Сирии и направились в сторону Алеппо. Об этом сообщает в среду российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Военнослужащими российской военной полиции, несущими службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации «Телль-Рифъат», фиксируется поток беженцев, покидающих район Африна. За сутки в направлении Алеппо проследовало около двух тысяч человек», – гласит сообщение.

Также продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома. По данным Центра примирения, за последние сутки в свои дома вернулись 125 человек. Из них 23 – в провинции Алеппо, 24 – в провинции Хомс, и 78 – в провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, что 20 января генштаб вооруженных сил Турции объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» в районе Африн — сирийской территории, находящейся в 60 км к западу от Алеппо. По сути, это уже второе турецкое вторжение в Сирию, осуществляемое без формального разрешения Дамаска. Первое имело место в 2016 году, когда Анкара осуществляла операцию «Щит Евфрата» на территории сирийской провинции Алеппо.