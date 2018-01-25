Порошенко в Давосе провел «конструктивную и открытую» встречу с главой МВФ

Давос, 25 января. Президент Украины Петр Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Порошенко сообщил в своем микроблоге в Twitter, что встреча была конструктивной и открытой. По его словам, удалось обсудить «все открытые вопросы сотрудничества между Украиной и МВФ».

Радий зустрічі з Директором-розпорядником МВФ @Lagarde у рамках 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в #Davos18 pic.twitter.com/HQQcAxKo50 — Петро Порошенко (@poroshenko) January 24, 2018

«Провела хорошую и конструктивную встречу с президентом Украины Петром Порошенко и его командой», — написала суть позже Лагард в Twitter. По ее словам, МВФ готов продолжать оказывать поддержку Украине.

Как сообщает RT, по словам главы МВФ, они обсудили «меры, которые покажут путь реализации программы МВФ» для помощи Украине.