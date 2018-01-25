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Общество
Поддержка исламского образования в РФ через крупные госвузы сохранится – Путин
Россия
Путин проведет в Казани встречу с представителями мусульманских религиозных организаций
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    Путин проведет в Казани встречу с представителями мусульманских религиозных организаций

    0:05  25 Января 2018  /обновлено: 2:42  25 Января 2018
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    Путин проведет в Казани встречу с представителями мусульманских религиозных организаций

    Казань, 25 января. Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, завершив рабочую поездку по Башкирии. В столице Татарстана он проведет встречу с представителями мусульманских религиозных организаций, а также руководством Болгарской исламской академии.

    На четверг у Путина запланировано посещение Казанского авиационного завода имени Горбунова, где президент будет наблюдать за демонстрационным полетом модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М.

    Затем президент примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!», участниками которого станут более пяти тысяч студентов из 38 регионов России. пишет «Газета.ru».

    Также Путин посетит Казанский федеральный университет и проведет отдельную встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

    Владимир Путин. Биография.

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    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #казань #студенты #татарстан
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