Путин проведет в Казани встречу с представителями мусульманских религиозных организаций

Казань, 25 января. Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, завершив рабочую поездку по Башкирии. В столице Татарстана он проведет встречу с представителями мусульманских религиозных организаций, а также руководством Болгарской исламской академии.

На четверг у Путина запланировано посещение Казанского авиационного завода имени Горбунова, где президент будет наблюдать за демонстрационным полетом модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М.

Затем президент примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!», участниками которого станут более пяти тысяч студентов из 38 регионов России. пишет «Газета.ru».

Также Путин посетит Казанский федеральный университет и проведет отдельную встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Владимир Путин. Биография.