США не заинтересованы в установлении ответственных за химатаки в Сирии – МИД РФ

Москва, 24 января. Власти США не заинтересованы в установлении истинных ответственных за химические атаки в Сирии, заявило министерство иностранных дел России.

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что США не активно препятствуют объективному разбирательству инцидентов с применением химического оружия в Сирии.

«В США твердо определились с правыми и виноватыми, исходя из собственных геополитических амбиций и опираясь на закулисные договоренности с антиправительственными боевиками. Видим, что в установлении истины Вашингтон не заинтересован, как не приемлет никаких точек зрения, не совпадающих с его собственной», – гласит текст заявления.

МИД РФ также напомнил, что именно из-за действий США был «убит» данный ООН и ОЗХО Совместный механизм расследования химических инцидентов в Сирии (СМР). А 23 января этого года США без изучения отвергли российский проект о создании нового механизма по расследованию случаем применения химоружия.