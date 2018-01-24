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МИД РФ: США ссылаются на неподтвержденный факт химатаки в Восточной Гуте
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    МИД РФ: США ссылаются на неподтвержденный факт химатаки в Восточной Гуте

    23:45  24 Января 2018  /обновлено: 0:00  25 Января 2018
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    МИД РФ: США ссылаются на неподтвержденный факт химатаки в Восточной Гуте

    Москва, 24 января. Факт химической атаки в Восточной Гуте, на который ссылаются США, обвиняя Москву и Дамаск, не подтвержден, говорится в заявлении МИД РФ.

    В сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте, уточняется, что 23 января ряд высокопоставленных представителей Вашингтона «выступили с клеветническими обвинениями» в адрес РФ и САР, пытаясь переложить обвинения в применении химоружия в Сирии на Москву и Дамаск.

    «Вопреки здравому смыслу нас — наряду с законными властями Сирии – объявили ответственными за химическую атаку в сирийской Восточной Гуте 22 января, сам факт которой даже не подтвержден», — подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

    В ведомстве отметили, что единственным «доказательством» фактически является сообщение «Белых касок», «давно сотрудничающих с террористическими группировками и полностью себя дискредитировавших провокациями и постоянным распространением откровенной лжи».

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #сирия #химоружие #мидрф #химатаки #восточнаягута
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