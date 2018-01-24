В МИД РФ назвали пропагандисткой атакой заявления США о якобы причастности РФ к химатаке в Сирии

Москва, 24 января. В МИД РФ прокомментировали заявления Вашингтона о якобы причастности Москвы к химатакам в Сирии, заявив, что США предприняли массированную пропагандистскую атаку на Россию.

В сообщении МИД РФ подчеркивается, что, обвиняя Россию в нежелании расследовать химинцеденты в Сирии, Штаты пытаются помешать объективному разбирательству.

В заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте, уточняется, что во вторник ряд высокопоставленных представителей США «выступил с клеветническими обвинениями» в адрес России и Сирии, «пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск».

«По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии», — подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

По мнению российских дипломатов, должностные лица США «вчерашними инсинуациями превзошли себя».