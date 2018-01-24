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Россия
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США готовятся к созданию двух новых видов ядерных боезарядов
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    США готовятся к созданию двух новых видов ядерных боезарядов

    23:34  24 Января 2018
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    США готовятся к созданию двух новых видов ядерных боезарядов

    Вашингтон, 24 января. США готовятся к запуску программ по созданию двух новых видов ядерных боезарядов морского базирования. Об этом в интервью еженедельнику Defense News сообщил руководитель Национального управления по ядерной безопасности (НУЯБ) Фрэнк Клотц.

    Журналисты попросили Клотца прокомментировать обнародованную ранее СМИ рассекреченную версию проекта новой ядерной доктрины США, в которой, среди прочего, говорится, что ВС США планируют начать производство ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). 

    Глава НУЯБ отметил, что его ведомство после окончания холодной воны никогда не осуществляло  более одной программы продления срока годности ядерных боеголовок единовременно. В настоящее же время, по его словам, «по сути реализуются четыре» такие программы. При этом он добавил, что все сотрудники ведомства работают «в полную меру своих возможностей».

    Детали опубликованной версии проекта доктрины Клотц комментировать отказался, подчеркнув в очередной раз, что они «работают в полную силу».

    Как сообщает ТАСС, в опубликованном документе говорилось, что США в ближайшее время модифицируют небольшое число уже существующих боеголовок БРПЛ, а в долгосрочной перспективе будут создавать современную ядерную крылатую ракету морского базирования. 

    Помимо этого, как сообщала «Газета.ру», в тексте доктрины говорится о том, что администрация президента США хочет значительно увеличить количество ядерных зарядов малой мощности, чтобы «укрепить ядерное сдерживание». При этом составители доктрины не упоминают о том, что в распоряжении США уже находится более тысячи боеприпасов малой мощности.

    США готовятся к созданию двух новых видов ядерных боезарядов

    Напомним, что осенью президент России Владимир Путин во время итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи затронул тему ядерного разоружения России и США. Он отметил, что оно происходило в странах не на равноправных условиях: когда Россия продемонстрировала открытость и доверие, США проигнорировали национальные интересы РФ, организовав бомбардировки Югославии и поддержку сепаратизма в Косово.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сша #ядерноеоружие
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