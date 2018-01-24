Сирия: курдское ополчение сообщило, что подбило турецкий самолет

Дамаск, 24 января. Силам курдского ополчения YPG удалось подбить турецкий самолет, наносивший удары по их позициям в сирийском Африне. Об этом сообщает руководство курдских сил на севере Сирии.

«В ходе боев в районе Бюльбюль, селение Шейх Роз, подбит турецкий самолет», – приводит РИА Новости слова представителя YPG.

Как рассказал представитель курдских сил, ополчению удалось попасть в самолет, в результате чего последний задымился. Сейчас курды пытаются определить, упал он или смог вернутся на базу.

Генштаб Турции опроверг эти сообщения, заявив, что все самолеты ВВС Турции, задействованные в операции, благополучно вернулись на аэродромы.

Напомним, что операция Анкары «Оливковая ветвь», проводимая на севере Сирии против курдских сил, началась после провокации Вашингтона, который заявил о намерении создать из курдских вооруженных группировок «пограничные силы безопасности» на границе с Турцией.