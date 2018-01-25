Как оголодавшие ленинградцы сдавали блокадную кровь: в России вышел новый фильм о войне. ФАН-ТВ

Страна отмечает 75 лет прорыва блокады Ленинграда. Одна из самых ожесточенных и кровопролитных битв в истории человечества продлилась почти 900 дней. За это время от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей – по одним данным, по другим – не менее одного миллиона человек. Почтить память тех, кто отстоял город от фашистов, в московском Музее Победы собрались ветераны Великой Отечественной войны, кадеты и курсанты военных учебных заведений, представители министерств и ведомств. Всем им был представлен новый документальный фильм «Блокадная кровь», на презентации которого также побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

В Музее Победы дети слушают экскурсовода, который рассказывает о тех страшных днях:

– Уроки длились по 20-25 минут, сил больше не хватало ни у детей, ни у учителей. И среди таких ленинградских школьников была одиннадцатилетняя девочка Таня Савичева. Слышали? Вот ее дневник.

Московские третьеклассники, затаив дыхание, слушают экскурсовода. Истории о жизни и смерти во время блокады Ленинграда впечатляют до мурашек.

– Я просто хотела рыдать, потому что маленькая девочка писала, что все умерли, кроме нее, и она в том числе, когда ей было 13 лет, – делится впечатлениями Евгения Филатова, ученица 3 класса школы № 2129 города Москвы.

150 тысяч артиллерийских снарядов, более 250 тысяч фугасных бомб, холодные зимы, голод и отчаянная борьба за жизнь. Мультимедийная выставка «Искра. Прорыв к Ладоге» рисует картины самых страшных страниц блокады, которая вопреки здравому смыслу закончилась спасением города.

Владимир Киселев, заведующий сектором военно-исторических экспозиций Музея Победы, рассказывает:

– Тот лозунг, который был с начала войны объявлен Сталиным: «Всё для Победы, всё для фронта», тыл поддержал – и выполнил свое обещание, обеспечил техникой. В результате этого 12 января началась операция под названием «Искра». 14-го уже переправились через Неву, захватили плацдарм. 15-го числа начали штурм города Шлиссельбурга, а 18-го числа под утро соединились две штурмующие армии.

Ключевую роль в освобождении города сыграл Институт переливания крови. Он принял от горожан 140 тонн крови для нужд фронта. Этот подвиг лег в основу документального фильма «Блокадная кровь», который сняла творческая студия «Стелла». Продюсер картины Федор Попов поведал о том, что легло в основу идеи создания фильма:

– Мы знаем про блокаду что? Что люди там выживали, умирали и недоедали. А вот то, что они кровь сдавали, – это абсолютно такой переворот сознания, что ли. Идея пришла, как и в первой картине, «Коридор Бессмертия», от моего соавтора Дмитрия Каралиса. Он, собственно, написал сценарий и предложил мне ее продюсировать.

Премьерный показ фильма собрал в Музее Победы полный зрительный зал. В картину вошли малоизвестные архивные данные, свидетельства очевидцев – Героя Советского Союза Артура Чилингарова, известных поэтов, ученых, актеров, политиков. Военно-историческим консультантом сценариста стал ветеран Великой Отечественной войны, писатель-фронтовик Даниил Гранин. Как известно, он сам принимал участие в обороне Ленинграда, а впоследствии выпустил «Блокадную книгу». В ходе подготовки к съемкам картины он рассказывал:

– Гитлер несколько раз даже приезжал даже на фронт под Ленинградом, и его уверяли, что вот-вот город капитулирует. И он с первых же месяцев блокады отдал приказ: не принимать капитуляции.

Режиссер фильма «Блокадная кровь» Элеонора Лукъянова задается вопросом, откуда жители Ленинграда в то время черпали силы:

– Как у людей, у которых 125 граммов хлеба в сутки... Они еще сдавали кровь, и в основном это были женщины? Это удивительно.

Дмитрий Каралис, автор сценария фильма, пообщался с корреспондентом ФАН-ТВ:

– Те, кто помогал, выжили сами. Кто боролся за себя – как правило, уходили очень быстро. Организм запускал так называемое эндогенное питание, рассасывание собственной плоти, которое позволяло организму бороться за жизнь. Это и медицинские, и биологические, и другие факторы, которые прослеживаются в фильме, – рассказал он.

Кровь доставляли на санках, в специальных изотермических ящиках. Медицинские фургоны подходили прямо к Невскому пятачку, откуда стратегический ресурс доставляли на передовую. За русской донорской кровью в прямом смысле слова охотились немцы. Идеология о расовом превосходстве практической медицине фашистов не мешала.

– Они пытались диверсантами отобрать эту кровь, такие случаи были зафиксированы, – раскрывает секреты Дмитрий Каралис.

На премьерном показе кинокартины побывал поэт Александр Городницкий:

– Хорошо, если бы с этими документами, кинодокументами ознакомились все те, кто считали, что именно они выиграли эту войну. Это пошло бы им на пользу для того, чтобы они немножко, так сказать, поумерили свой пыл от легкой победы на другом континенте и легкой ценой. Мы за это платили другую цену.

По мнению большинства гостей, фильм «Блокадная кровь» представляет большую ценность не только для подрастающего поколения, но и для тех, кто воспринимает российскую историю в искаженном виде. Особенно это актуально сегодня, в условиях информационной войны против исторической правды.

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– Сначала нас хотят лишить истории и героического прошлого, потом нас захотят лишить исторический памяти, а дальше захотят лишить и территории, и ресурсов, – высказался на эту тему Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». – Когда в прошлом году несчастные, я не могу другого слова сказать, школьники из Уренгоя выступали в Бундестаге, опозорившись, – ведь им же это подсказали. И они не считали, что они говорят что-то ужасное.

С корреспондентом ФАН-ТВ пообщался Юрий Никифоров, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества:

– Прошло достаточно много времени, и сегодня технологии борьбы изменились – этого не все понимают. А то, что цели наших геополитических противников остались прежними, и речь идет об уничтожении России как суверенного независимого государства, играющего какую-либо роль на международной арене, о низведении ее окончательном в разряд второсортных стран, – это мало кто понимает. Но, тем не менее, мы у наших предков учимся – почему? Нам дорог тот опыт как Войны Отечественной, когда любой гражданин осознал, что от его личного участи, от его личного вклада, его личной стойкости зависит судьба страны, судьба, в конечном счете, будущих поколений. Мы черпаем и должны черпать какую-то дополнительную мотивацию и силу учиться равняться на наших предков для того, чтобы в новом XXI веке опять бороться за суверенитет нашей страны.

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