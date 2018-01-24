Сирия: Пентагон пригрозил прекратить поставки вооружения SDF

Вашингтон, 24 января. Вашингтон может прекратить поставки вооружения «Демократическим силам Сирии» (SDF), если представители этой группировки нарушат договоренность с США и используют его против кого-то еще, кроме террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Об этом сообщает Пентагон.

Большую часть бойцов SDF составляют курды, являющиеся членами «Отрядов народной самообороны» (YPG), против которые сейчас проводят операцию ВС Турции на севере Сирии.

«Мы всегда давали ясно понять Турции, что оружие, поставляемое SDF, включая ее курдским элементам, будет ограниченным и предназначенным лишь для определенных миссий», – заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пахон.

По его словам, переданное SDF вооружение предназначено исключительно для борьбы с ИГ. Если курдская группировка применит его против кого-то еще, Пентагон может принять решение о прекращении поставок.

«США по-прежнему намерены защищать своего союзника по НАТО Турцию. Это включает в себя и усилия по противодействию запрещенной «Рабочей партии Курдистана», – добавил представитель Пентагона.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом военную операцию Турции в Африне. Об этом сообщала пресс-служба Кремля.

1 Организация запрещена на территории РФ.