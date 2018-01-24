Возросло число жертв обстрела турецкого Килиса из сирийского Африна

Анкара, 24 января. Число погибших в результате ракетного обстрела турецкого города Килис на границе с Сирией со стороны Африна возросло до двух человек, говорится в сообщении администрации провинции Килис.

Ранее в среду мэр Килиса Мехмет Текинарслан заявил, что одна ракета попала в мечеть в центре города во время намаза. В результате восемь человек получили ранения, двое из них находились в тяжелом состоянии. Позднее один из них скончался в больнице. По его словам, вторая ракета попала в жилой дом в 100 метрах от мечети. Пять человек пострадали от дыма.

В заявлении городской администрации уточняется, что в 18.10 ракета, выпущенная «со стороны террористических организаций РПК («Рабочая партия Курдистана»), PYD (сирийской курдской партии «Демократический союз»), YPG (сил самообороны курдов)», попала в мечеть. Погибли два человека: граждане Турции и Сирии, шестеро получили ранения.

Турция 20 января начала операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне в ответ на провокацию Соединенных Штатов, объявивших о возможности создания так называемых «сил обороны границы» из курдских отрядов.