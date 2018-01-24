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Возросло число жертв обстрела турецкого Килиса из сирийского Африна
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    Возросло число жертв обстрела турецкого Килиса из сирийского Африна

    23:16  24 Января 2018
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    Возросло число жертв обстрела турецкого Килиса из сирийского Африна

    Анкара, 24 января. Число погибших в результате ракетного обстрела турецкого города Килис на границе с Сирией со стороны Африна возросло до двух человек, говорится в сообщении администрации провинции Килис.

    Ранее в среду мэр Килиса Мехмет Текинарслан заявил, что одна ракета попала в мечеть в центре города во время намаза. В результате восемь человек получили ранения, двое из них находились в тяжелом состоянии. Позднее один из них скончался в больнице. По его словам, вторая ракета попала в жилой дом в 100 метрах от мечети. Пять человек пострадали от дыма.

    В заявлении городской администрации уточняется, что в 18.10 ракета, выпущенная «со стороны террористических организаций РПК («Рабочая партия Курдистана»), PYD (сирийской курдской партии «Демократический союз»), YPG (сил самообороны курдов)», попала в мечеть. Погибли два человека: граждане Турции и Сирии, шестеро получили ранения. 

    Турция 20 января начала операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне в ответ на провокацию Соединенных Штатов, объявивших о возможности создания так называемых «сил обороны границы» из курдских отрядов. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #турция #африн #килис #оливковая ветвь
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