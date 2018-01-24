Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Африне
22:53 24 Января 2018 /обновлено: 22:55 24 Января 2018
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Анкара, 24 января. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом касательно ситуации в сирийском Африне, где проходит операция ВС Турции.
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Автор: Антон Зарубин
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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