Дворкович: Не думаю, что в России есть олигархи

Давос, 24 января. Олигархов в России нет, есть только социально ответственные бизнесмены, заявил в вице-премьер Аркадий Дворкович.

В эфире Bloomberg TV Дворковичу задали вопрос, как, по его мнению, чувствуют себя российские олигархи в преддверии введения новых санкций США против российских бизнесменов.

«Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом», — ответил вице-премьер.

Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против российской экономики. Ожидается, что доклад о новых санкциях будет опубликован 29 января.

Отметим, в ходе ежегодной большой пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика сумела преодолеть существенное падение цен на нефть и западные санкции. При этом Путин добавил, что эти негативные факторы позволили российской экономике перестроиться.