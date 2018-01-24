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Россия
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Экономика
Дворкович: Не думаю, что в России есть олигархи
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    Дворкович: Не думаю, что в России есть олигархи

    22:53  24 Января 2018
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    Дворкович: Не думаю, что в России есть олигархи

    Давос, 24 января. Олигархов в России нет, есть только социально ответственные бизнесмены, заявил в вице-премьер Аркадий Дворкович.

    В эфире Bloomberg TV Дворковичу задали вопрос, как, по его мнению, чувствуют себя российские олигархи в преддверии введения новых санкций США против российских бизнесменов.

    «Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом», — ответил вице-премьер.

    Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против российской экономики. Ожидается, что доклад о новых санкциях будет опубликован 29 января. 

    Отметим, в ходе ежегодной большой пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика сумела преодолеть существенное падение цен на нефть и западные санкции. При этом Путин добавил, что эти негативные факторы позволили российской экономике перестроиться.

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    Автор: Олеся Волкова
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    #санкции #путин #сша #трамп #дворкович #олигархи
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