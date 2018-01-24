Украинский обмудсмен опровергла факт договоренности о дате обмена пленными в Донбассе

Киев, 24 января. Договоренности в Минске о точной дате следующего обмена пленными еще не было, заявила омбудсмен Украины Валерия Лутковская.

18 января между Киевом и представителями Донецкой и Луганской народных республик прошел обмен списками для обмена пленными. Представители Украины на прошлой неделе заявили, что рассчитывают на обмен в кратчайшие сроки. В эту среду омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что очередной этап обмена пленными может состояться в ближайшее время.

«Никаких договоренностей о конкретной дате не было... Там (в Минске, прим. ФАН), по крайней мере, эта дата не звучала», – заявила Лутковская, комментируя последние переговоры в Минске.

Она добавила, что на переговорах речь шла лишь о проведении верификации списков пленных. По словам Лутковской, в этой процедуре может принять участие миссия ООН.