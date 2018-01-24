Министр финансов США обрушил курс доллара до минимума 2014 года



Вашингтон, 24 января. Курс доллара США опустился до трехлетнего минимума по отношению к шести основным валютам: евро, фунту стерлингов, японской йене, швейцарскому франку, австралийскому и канадскому доллару.

К евро американская валюта подешевела на 0,32%, к британскому фунту — на 0,68%.

На понижение американской валюты сыграл министр финансов США Стивен Мнучин. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что Америке выгоден слабый доллар, «поскольку он благоприятствует торговле и возможностям».

Как сообщает «Газета.ру», министр выразил мнение, что краткосрочные колебания валюты не представляют проблемы. Рынок отреагировал на слова министра финансов витком ослабления американской валюты до минимума с декабря 2014 года.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на среду, опустился до 56,4115 рубля.