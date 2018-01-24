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Россия
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Экономика
Министр финансов США обрушил курс доллара до минимума 2014 года
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    Министр финансов США обрушил курс доллара до минимума 2014 года

    22:36  24 Января 2018
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    Министр финансов США обрушил курс доллара до минимума 2014 года
    Вашингтон, 24 января. Курс доллара США опустился до трехлетнего минимума по отношению к шести основным валютам: евро, фунту стерлингов, японской йене, швейцарскому франку, австралийскому и канадскому доллару. 

    К евро американская валюта подешевела на 0,32%, к британскому фунту — на 0,68%.

    На понижение американской валюты сыграл министр финансов США Стивен Мнучин. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что Америке выгоден слабый доллар, «поскольку он благоприятствует торговле и возможностям».

    Министр финансов США обрушил курс доллара до минимума 2014 года

    Как сообщает «Газета.ру», министр выразил мнение, что краткосрочные колебания валюты не представляют проблемы. Рынок отреагировал на слова министра финансов витком ослабления американской валюты до минимума с декабря 2014 года. 

    Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на среду, опустился до 56,4115 рубля.

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    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #доллар #давос #мнучин #валюта
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