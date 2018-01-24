Россия и Египет весной обсудят возобновление чартерных авиарейсов

Москва, 24 января. Власти России и Египта этой весной продолжат обсуждение возобновления чартерных авиарейсов на египетские курорты. Об этом рассказал министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Что касается чартерных авиаперевозок [в Египет], то мы договорились с нашими египетскими коллегами, что мы продолжим диалог весной этого года с учетом уже открытой линии между Каиром и Москвой», – приводит его слова телеканал «360».

Он также добавил, что рейсы Москва-Каир могут возобновиться уже во второй половине февраля.

Напомним, что авиасообщение с Египтом было прекращено осенью 2015 года после авиакатастрофы самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» в небе над Синаем. На борту лайнера находились 217 российских туристов, возвращавшихся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург; все они погибли.

Указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром был подписан в четверг президентом Российской Федерации Владимиром Путином. Документ вступил в силу со дня его подписания.