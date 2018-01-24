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Россия
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Общество
Элтон Джон анонсировал прощальный трехлетний тур
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    Элтон Джон анонсировал прощальный трехлетний тур

    22:19  24 Января 2018
    286

    Элтон Джон анонсировал прощальный трехлетний тур

    Лондон, 24 января. Британский композитор и певец Элтон Джон подтвердил, что прекратит гастрольную деятельность в 2021 году, чтобы больше времени проводить со своей семьей. 

    Как сообщает телеканал Sky News, артист в Нью-Йорке сообщил, что отправится в одно последнее турне прежде чем навсегда покинет сцену. Он пообещал посетить все континенты в ходе своего трехлетнего тура, который стартует в сентябре этого года.

    «Мои приоритеты изменились», — заявил сэр Элтон Джон, добавив, что он хочет больше времени проводить со своей семьей. 

    Элтон Джон анонсировал прощальный трехлетний тур

    По данным некоторых СМИ, отказ от дальнейшей гастрольной деятельности может быть связан с пошатнувшимся здоровьем музыканта. В 2017 году он провел несколько суток в отделении интенсивной терапии и еще 12 дней в стационаре после того, как заразился бактериальной инфекцией во время тура по Южной Америке.

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    Автор: Олеся Волкова
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    #музыка #семья #гастроли #джон
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