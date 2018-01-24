Элтон Джон анонсировал прощальный трехлетний тур

Лондон, 24 января. Британский композитор и певец Элтон Джон подтвердил, что прекратит гастрольную деятельность в 2021 году, чтобы больше времени проводить со своей семьей.

Как сообщает телеканал Sky News, артист в Нью-Йорке сообщил, что отправится в одно последнее турне прежде чем навсегда покинет сцену. Он пообещал посетить все континенты в ходе своего трехлетнего тура, который стартует в сентябре этого года.

«Мои приоритеты изменились», — заявил сэр Элтон Джон, добавив, что он хочет больше времени проводить со своей семьей.

По данным некоторых СМИ, отказ от дальнейшей гастрольной деятельности может быть связан с пошатнувшимся здоровьем музыканта. В 2017 году он провел несколько суток в отделении интенсивной терапии и еще 12 дней в стационаре после того, как заразился бактериальной инфекцией во время тура по Южной Америке.