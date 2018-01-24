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Россия
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Общество
Правнук Сталина прокомментировал скандал вокруг фильма «Смерть Сталина»
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    Правнук Сталина прокомментировал скандал вокруг фильма «Смерть Сталина»

    22:16  24 Января 2018
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    Правнук Сталина прокомментировал скандал вокруг фильма «Смерть Сталина»

    Москва, 24 января. Правнук Иосифа Сталина — Яков Джугашвили заявил, что смерть любого человека не может быть поводом для создания комедии. Об этом Джугашвили заявил, комментируя отзыв прокатного удостоверения у британского фильма «Смерть Сталина».

    «Вы видели, чтобы был снят фильм о смерти Ким Чен Ира или Ким Ир Сена? Он же тоже палач и диктатор, но такого нет. Чего критиковать каких-то нелюдей, для которых смерть является поводом для смеха, даже если это смерть человека ненавистного», — сказал Джугашвили в комментарии RT.

    Ранее стало известно, что Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина». В пресс-службе Минкультуры отметили, что картина содержит признаки экстремизма, а также представляет в искаженном виде образы некоторых исторических личностей.

    Позднее министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские зрители старшего поклонения могут воспринять британский фильм «Смерть Сталина» как оскорбительную насмешку над советским прошлым.

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    Автор: Алексей Громов
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    #кино #сталин #джугашвили #смерть сталина #правнук
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