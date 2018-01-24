Автомобиль протаранил остановку в Москве, водитель погиб

Москва, 24 января. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП в Центральном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла в районе дома 68 на проспекте Мира. Согласно предварительным данным, автомобиль Ford врезался в остановку общественного транспорта.

В результате инцидента погиб водитель иномарки. Еще четыре человека получили травмы.