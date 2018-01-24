Порошенко поселился в Швейцарии в президентском люксе с позолоченными обоями

Давос, 24 января. Украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко прибыла в Швейцарию, чтобы принять участие в экономическом форуме в Давосе. Как стало известно, Порошенко поселился в президентском сьюте пятизвездочного отеля комплекса Grand Hotels Bad Ragaz.

Украинский президент забронировал для себя президентский сьют – номер площадью 300 квадратных метров с потолками из кристаллов Swarovski и обоями с золотым напылением. Интерьер спален декорирован кожей скатов, а комнаты украшены шелковыми коврами ручной работы.

В распоряжении гостя будут две ванных комнаты с прямой подачей целебной термальной воды, а также сигарная комната, две спальни, зо­на для курения, пол­ностью обо­рудо­ван­ная кух­ня и вин­ный шкаф (винотека). Также ему будет предоставлен дворецкий на все время проживания.

Забронировать такой номер можно лишь по запросу. Его стоимость составляет от €4500 до €6600 за ночь.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин прокомментировал отдых своего украинского коллеги Петра Порошенко на Мальдивах. По словам, он не видит ничего зазорного в том, что глава государства отдыхает за пределами своей страны.