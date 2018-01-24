Госдеп США: Вашингтон пока не подтверждает свое участие в Конгрессе нацдиалога Сирии

Вашингтон, 24 января. США получили приглашение на Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи, но пока не готовы подтвердить свое участие. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«Мы можем подтвердить, что США получили приглашение на конгресс сирийского национального диалога в Сочи», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время нет точной информации относительно участия американской делегации в Конгрессе. Также в госдепартаменте отметили, что США «по-прежнему сфокусированы на поддержке Женевских переговоров и на достижении существенного прогресса на них».

Накануне спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев от имени РФ, Ирана и Турции направил всем заинтересованным сторонам приглашения для участия в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Приглашение также были направлены представителям ООН и наблюдателям от Великобритании, Китая, США и Франции, Египту, Иордании, Ираку, Казахстану, Ливану и Саудовской Аравии.