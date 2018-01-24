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Россия
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Общество
Вице-президент ЕП «забыла» про вклад Красной армии в освобождение Освенцима
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    Вице-президент ЕП «забыла» про вклад Красной армии в освобождение Освенцима

    22:16  24 Января 2018
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    Вице-президент ЕП «забыла» про вклад Красной армии в освобождение Освенцима

    Брюссель, 24 января. Европейский еврейский конгресс организовал в Европарламенте проведение мероприятия «День памяти Холокоста». Акция приурочена к международному Дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.

    Именно 27 января 1945 года советские солдаты освободили концлагерь Освенцим (Аушвиц). Однако вице-президент ЕП Мейрид Макгиннесс в ходе своего выступления «забыла» упомянуть про вклад Красной армии.

    «Зимой 45-го года лагеря смерти Аушвиц-Биркенау были освобождены силами союзных войск», — заявила политик.

    Непосредственно президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор оценил политкорректность Макгиннесс. Однако он указал на то, что сегодня многие пытаются умалить достижения СССР.

    «Мы помним, кто начал войну, но почему вы забыли, кто ее закончил? Почему память у вас субъективна? Поэтому Аушвиц был освобожден Красной армией», — цитирует слова главы ЕЕК РИА Новости.

    Напомним, ранее глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о беспрецедентном уровне русофобии в мире.

    Автор: Алексей Громов
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    #ссср #холокост #еп
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