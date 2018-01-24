ООН оставила без комментариев идею России по расследованию химатак в Сирии



Нью-Йорк, 24 января. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Секретариат организации воздержался от комментариев по поводу предложенного Россией проекта резолюции о создании новой структуры для расследования химатак в Сирии.

ООН призвала к ответственности за нападения с использованием химического оружия в Сирии, при этом оставила без комментариев российскую инициативу.

«Я не могу комментировать проект резолюции. Конечно, мы принципиально хотим видеть привлечение к ответственности тех, кто применял химическое оружие где бы то ни было», — сказал Стефан Дюжаррик.

Напомним, что 23 января Россия созвала заседание Совбеза ООН, в ходе которого предложила учредить Независимый механизм ООН по расследованию инцидентов с применением химического оружия в Сирии сроком на год. Однако США выступили против рационального предложения российской стороны.

Новая комиссия могла бы заменить СМ ОЗХО-ООН, чей мандат не удалось продлить в ноябре прошлого года. По мнению российского парламентария Сергея Железняка, позиция США по предложенной инициативе говорит о том, что Вашингтон не хочет искать виновников химатак в САР.