Путин назвал рост числа мечетей в Башкирии свидетельством развития традиционных религий

Уфа, 24 января. Президент России Владимир Путин положительно оценил появление новых мечетей в Башкортостане и подготовку исламских богословов. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с верховным муфтием России Талгатом Таджуддином.

«Очень приятно, что все развивается. Как вы сказали, в 2000 году было 16 мечетей в Башкортостане, а сейчас — 1200. Это говорит о развитии наших традиционных религий, в том числе традиционного ислама», — сказал Путин.

Глава государства также позитивно отозвался о подготовке специалистов в сфере ислама, которая осуществляется в Башкирии. Кроме того, в ходе встречи Путин и Таджуддин обсудили историю развития ислама в России и наиболее значимые события.

Напомним, 24 января президент России Владимир Путин посетил в столицу Башкирии, где провел совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, глава государства провел рабочую встречу с руководителем Башкирии Рустэмом Хамитовым.