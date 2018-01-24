Более 700 граждан обратились в приемную штаба Путина за неделю

Москва, 24 января. За неделю общественная приемная избирательного штаба Путина приняла более 700 человек. Об этом сообщает сопредседатель штаба Елена Шмелева.

«За семь дней работы приемной мы уже приняли 703 человека. Количество обратившихся граждан растет, и каждый день дает нам много новой информации о том, что волнует избирателей», – рассказала Шмелева.

Она рассказала, что самые популярные вопросы граждан связаны с социальным обеспечением, долевым строительством, жильем и ЖКХ, а также транспортом, состоянием дорог и проблемами здравоохранения. Также граждан интересует информация о работе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и деятельности региональных штабов Путина.

Кроме того, люди пишут обращения Путину на его электронную почту кандидата в президенты. За последние 20 дней поступило более 3 тысяч писем. Среди них есть предложения, рассказы о ситуации в регионах, а также стихи и музыка, посвященные кандидату в президенты.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в них как кандидат-самовыдвиженец. Сбор подписей в его поддержку завершился 22 января, было собрано более 1,6 миллионов.