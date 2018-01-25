Сирия итоги за сутки на 25 января 06.00: ВВС Турции атакуют SDF в районе Африна, в Даръа ликвидирован командир ССА

Сирия, 25 января. ВВС Турции нанесли удары по позициям SDF в Алеппо, в Даръа ликвидирован командир ССА, 21 террорист ИГ1 уничтожен к югу от Мосула. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по позициям «Ан-Нусры» в Идлибе, поддерживают операцию САА против ИГ в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Идлибе.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Хаме и Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: вела бои с SDF в Алеппо, противостояла САА в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): вела бои с SDF на севере провинции Алеппо, потеряла одного боевика убитым и двух ранеными в Даръа.

Курды: противостояли ССА и ВС Турции в районе Африна, обстреляли поселение в Алеппо, в результате чего пострадало три мирных жителя, освободили от ИГ Гаранидж.

ВВС Турции: нанесли удары по позициям SDF в Алеппо.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута в течение дня отмечались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Военный источник передавал в Telegram (@EMCnewscenter1), что артиллерия правительственных войск била по опорным пунктам боевиков недалеко от города Дума. Также боестолкновения продолжались в Харасте, писал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Ранее солдаты армии САР выбили исламистов из нескольких кварталов населенного пункта.

Радикальные группировки снова открыли огонь по сирийской столице, сообщало информагентство Almanar News. Накануне боевики обстреляли христианский квартал Дамаска, в результате чего погибло девять человек, а ранения получили, по разным данным, от восьми до 21 мирного жителя города.

Провинция Алеппо

В районе курдского города Африн шли ожесточенные бои между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF).

ВВС Турции нанесли ряд ударов по опорным пунктам SDF в районе поселения Дарат Изза, а также населенных пунктов Халвания, Бафлон, Катма и Касталь в окрестностях Африна. Об этом писал военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1). По данным автора публикации, с начала операции против «демократической армии» турецкая авиация уничтожила 260 вражеских целей.

В это же время подконтрольные Анкаре боевики «Тахрир аш-Шам» выбили бойцов курдского ополчения из поселения Калат-Симана. Турецкая армия вела артобстрел позиций SDF в окрестностях деревни Джандарис, передавал Telegram-канал (@EMCnewscenter1). В районе населенного пункта Эбла отмечались столкновения между курдами и Сирийской свободной армией (ССА). Бойцы YPG открыли огонь по поселению, в результате чего, по данным информагентства Aleppo 24, погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения.

Военный конвой турецких ВС прибыл на юг провинции Алеппо, передавал в своем микроблоге в Twitter (@badly_xeroxed) местный источник.

Минометные снаряды, выпущенные боевиками радикальных формирований, упали на одной из улиц административного центра провинции региона, сообщало Almanar News. Информации о пострадавших мирных жителях не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных курдам территориях в восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжались бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». По данным информационного агентства DeirEzzor 24, ополченцы SDF выбили ИГИЛовцев из квартала города Гаранидж. Позже военный источник писал в социальной сети Twitter (@VivaRevolt), что бойцы курдского ополчения полностью освободили населенный пункт от ИГ.

Напомним, позиции «демократической армии» в окрестностях населенного пункта подвергались неоднократным атакам со стороны ИГ. В результате нападений смертников погибло более 20 бойцов курдского ополчения.

Провинция Даръа

К западу от административного центра провинции Даръа произошел вооруженный конфликт между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками САР, писал один из местных источников на своей странице в социальной сети Twitter (@Arabs2014).

Радикальные группировки снова обстреляли административный центр провинции Даръа, нарушив действующий в регионе режим прекращения огня. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), правительственные войска открыли ответный огонь по укрепрайонам боевиков.

В деревне Аль-Малиха прогремел взрыв, передавало Almanar News. В результате происшествия двое боевиков Сирийской свободной армии (ССА) получили ранения.

В северо-западной части провинции неизвестные застрелили одного из командиров «свободной армии», писало информационное агентство Almanar News.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях населенного пункта Джарджаназ на востоке Идлиба. Об этом сообщал в Telegram (@EMCnewscenter1) один из местных источников. Также российская авиация бомбила опорные пункты террористов на западе региона, писал Twitter-канал (@SyrianCoalition).

Российские летчики обеспечивают продвижение в регионе Сирийской арабской армии (САА). По данным местных СМИ, солдаты правительственных войск САР вели обстрел укрепрайонов «Ан-Нусры» недалеко от Джиср аш-Шугура. Также столкновения между солдатами армии Башара Асада и боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам» отмечались недалеко от деревни Таль Хазна, писал местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

Провинция Хама

В северной части провинции Хама были зафиксированы интенсивные перестрелки между бригадами Сирийской арабской армии (САА), базирующимися в районе населенного пункта Халфая, и радикальными исламистами. Артиллерия армии САР вела обстрел опорных пунктов боевиков недалеко от поселений Кафр Зета и Аль-Латамина. Об этом писал военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

На северо-востоке провинции активизировались небольшие отряды ИГИЛ1. Местные источники полагают, что террористы «Исламского государства» готовятся атаковать населенный пункт Тота. Ранее в северо-восточной части Хамы войскам САР при поддержке ВКС РФ удалось выбить ИГИЛовцев из населенного пункта Абу-Харик.

Ирак

На западе Багдада взорвался заминированный автомобиль, сообщало в начале дня информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента погиб мирный житель столицы Ирака. Позже в другой части города сдетонировало еще одно СВУ, что привело к гибели гражданского, еще двое иракцев получили ранения.

В населенном пункте Аль-Худ, расположенном к югу от Мосула, был обнаружен кустарный завод ИГИЛ по производству взрывчатки, где до сих пор хранились 450 самодельных взрывных устройств, передавало Almanar News. Ранее в этой же местности солдаты иракской армии нашли массовое захоронение жертв террористов. В братской могиле обнаружено более 20 тел мирных жителей, замученных боевиками «Исламского государства».

Жители Мосула отпраздновали первую годовщину освобождения восточной части города от террористов «Исламского государства». Об этом писало информационное агентство Iraqi News.

На территориях, расположенных вдоль реки Тигр к югу от города Мосул, продолжилась операция иракской армии против группировок «Исламского государства». Iraqi News передавал, что в рамках кампании правительственные войска уничтожили 21 террориста. Также, по данным информационного агентства, еще девять ИГИЛовцев было арестовано.

Также на юге Киркука была нейтрализована группа из шести радикалов ИГИЛ, писало Iraqi News.

ВВС Ирака нанесли удары по пунктам дислокации исламистов в провинции Дияла. Информагентство Iraqi News сообщало, что в результате авианалета был ликвидирован один из командиров ИГ и двое сопровождавших его боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)