Первый танкер с российским сжиженным газом прибыл в США

Вашингтон, 24 января. Французский танкер Gaselys с первой партией сжиженного российского природного газа прибыл в Бостон, об этом свидетельствуют данные системы позиционирования судов. Морское судно находится недалеко от берега.

Ряд СМИ ранее сообщил, что США поставят в страну первую партию СПГ из России. Танкер, принадлежащий французской компании Engie, должен был прибыть в Бостон 20 января. Сообщается, что Вашингтон купил российское топливо в связи с повышением цен на газ на Восточном побережье до 6,3 тысячи долларов за 1000 кубометров.

Напомним, что согласно проекту «Ямал СПГ» будет построен завод по производству сжиженного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что рынок СПГ глобальный, у российская сторона подходит к вопросу прагматично.