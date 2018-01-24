Выстрел себе в ногу: глава «Нафтогаза» оценил последствия отказа от закупки газа у РФ

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Киев, 24 января. Отказ Украины выполнять решение Стокгольмского арбитража о возобновлении закупки газа у России можно сравнить с выстрелом себе в ногу. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

По его словам, Стокгольмский арбитраж признал законным условие «бери или плати», которое содержится в контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом». При этом суд существенно снизил обязательный объем топлива, который должна оплачивать украинская сторона.

«Невыполнение такого решения с точки зрения коммерческой логики - это фактически выстрел себе в ногу», — сказал Коболев.

Он также добавил, что согласно решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» в 2018 году должен приобрести четыре миллиарда кубометров газа у «Газпрома».