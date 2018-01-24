«Роснефть» и Eni не приостанавливали бурение скважины в Черном море — Леонтьев

Москва, 24 января. Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев опроверг информацию о том, что российская компания и итальянская Eni якобы приостановили бурение скважины на шельфе Черного моря.

«Никто ничего не приостанавливает», — подчеркнул пресс-секретарь в интервью ТАСС.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что Eni приостановила бурение с «Роснефтью» скважины на Западно-Черноморском участке из-за санкций. Они ссылались на высказывание председателя совета директоров итальянской компании Эммы Марчегальи.

Однако позднее Марчегалья уточнила комментарий.

«Бурение разведочной скважины в Черном море идет по плану. Но мы продолжаем постоянно следить за тем, чтобы наша деятельность соответствовала принятым санкциям», — цитирует ее слова издание «Интерфакс».

Напомним, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отметил вклад президента РФ Владимира Путина в урегулирование спора между нефтегазовой компанией и АФК «Система».